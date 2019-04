Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 130 Meter Kabel gestohlen

Rinteln OT Möllenbeck (ots)

(swe). In der Zeit von Samstag, 13.04., bis Montag, 15.04., entwenden bislang unbekannte Täter etwa 130 Meter Zuleitung für einen Kran im Bereich der Lemgoer Straße in Möllenbeck. Da ein solcher Diebstahl einen gewissen Aufwand in der Tatausführung und auch im Abtransport des Diebesgutes bedeutet, könnte die Tat ggf. von Zeugen beobachtet worden sein. Diese melden sich bitte bei der Polizei Rinteln. Der Schaden beträgt etwa 560 Euro.

/

