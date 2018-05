POL-PPRP: 21-Jähriger dreht durch

Ludwigshafen (ots) - Ein 21-Jährige hielt am Mittwoch (02.05.2018) den Rettungsdienst und die Polizei auf Trab. Gegen 17 Uhr eilten die Polizei Rettungssanitätern zu Hilfe, die einen 21-Jährigen in der Erlenstraße medizinisch versorgten. Der 21-Jährige war zuvor gestürzt und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Da der 21-Jährige seine Personalien nicht herausgeben wollte und sich aggressiv gegenüber den Sanitätern verhielt, wurde die Polizei verständigt. Als die Polizei vor Ort erschien, ging der 21-Jährige sofort auf die Polizeibeamten los. Der junge Mann musste mit Handschellen gefesselt werde. Gegen die Maßnahme wehrte sich der Mann mit Händen und Füßen. Im Rettungswagen beruhigte er sich schließlich, nachdem er die Kopfstütze mit der Rettungstrage zerbissen hatte. Der 21-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Vorfall wurden keine Rettungskräfte verletzt.

