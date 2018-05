POL-PPRP: Fußgängerin übersehen

Ludwigshafen (ots) - Ein 64-Jährige musste am Mittwoch (02.05.2018) in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie von einem Autofahrer übersehen wurde. Um 9.20 Uhr parkte eine 64-Jähriger mit seinem PKW rückwärts in eine Parklücke in der Mundenheimer Straße ein. Hierbei übersah er die 64-Jährige, die sich im toten Winkel des PKW-Fahrers befand. Der PKW touchierte die 64-Jährige. Durch den Zusammenstoß zog sich die 64-Jährige eine Unterschenkelfraktur zu.

