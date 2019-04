Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt

Rinteln (ots)

(swe). Am Montag steckt sich ein bislang unbekannter Beschuldigter in einem Einkaufsmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße gegen 11 Uhr Waren im Wert von ca. 12 Euro in seinen Rucksack und passiert anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Als er von einem Zeugen aus dem Markt darauf angesprochen wird, schubst er diesen zur Seite und flüchtet. Der Zeuge kann den Rucksack mit dem Diebesgut festhalten und der Täter flüchtet ohne den Rucksack. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und ggf. Angaben zum Beschuldigten machen können, melden sich bitte bei der Polizei Rinteln.

