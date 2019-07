Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Krad-Diebstahl

Altenglan (ots)

Im Tatzeitraum, Mittwoch 03. Juli von 01:10 Uhr bis 02:00 Uhr, kam es in der Glanstraße Altenglan zum Diebstahl eines Motorrades. Bislang unbekannte/r Täter gelangten auf das Grundstück des Geschädigten und entwendeten dort eine blauweiße 250er YZ Yamaha Motocross Maschine (keine Straßenzulassung, daher ohne Kennzeichen). Das Gelände ist auch über einen Feldweg erreichbar. Sollten hier sachdienliche Beobachtungen gemacht worden sein, so bittet die Polizei Kusel um Hinweise unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.

