Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu tief ins Glas geschaut und ohne Führerschein

Alsenz, B48 (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag in Alsenz hat die Polizei gegen 13:00 Uhr einen Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen. Der 60-jährige Rollerfahrer aus dem nördlichen Donnersbergkreis nahm an einem Schnelltest teil. Der Pegel lag deutlich über der erlaubten 0,5 Promillegrenze. Aufgrund des Wertes ist der Fahrer nun 500 Euro los. Da der Roller schneller als die zulässigen 25km/h fuhr ermitteln die Beamten zusätzlich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

