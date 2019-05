Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in mehrere Wohnwägen in Altrip

Waldsee

Altrip und Waldsee (ots)

Zum wiederholten Male kam es auf dem Gelände des Zelt- u. Wohnwagen Clubs e. V. Altrip im Weiherweg zu einem Einbruch. Zwischen dem 22.05.19, 17h und dem 23.05.19, 10:40h, hebelten unbekannte Täter die Frontscheibe eines dort abgestellten Wohnwagens auf und durchsuchten den Wagen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Weitere in der Nähe stehende Wohnwägen wurden ebenfalls von den Unbekannten betreten und durchsucht, es wurde offensichtlich auch dort nichts gestohlen. Auch in Waldsee kam es im Campinggebiet "Auf der Au" zu einem Einbruch: Zwischen dem 13.05.19 und dem 23.05.19 wurde zunächst das Vorzelt eines Wohnwagens aufgeschnitten, dann der Wagen selbst aufgehebelt. Hier entwendeten die Täter neben einem Gartenschlauch auch eine Kaffeemaschine und einen Fernseher. Mögliche Zeugen der Taten werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell