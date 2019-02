Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin / Zeugen gesucht: Vandalismus an Kindergarten und Schule

Lübeck (ots)

Am vergangenen Wochenende (23. bis 25. Februar 2019) nahm die Polizei in Eutin zwei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen auf. Auf dem Spielplatz eines Kindergartens wurde ein hölzernes Spielhaus komplett zerstört. Des Weiteren fiel ein auf dem Schulhof der Carl-Maria-von-Weber-Schule aufgestellter Kickertisch der Zerstörungswut von Unbekannten zum Opfer. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise.

Am Samstagmorgen (23.02.2019) bemerkten Anwohner, dass an einem auf dem Grundstück des Kindergartens im Eutiner Dr.-Wittern-Gang stehenden Spielhauses derart randaliert wurde, dass dieses komplett zusammen gebrochen auf dem Boden lag. Das Holzhaus wurde bislang zur Aufbewahrung von Spielzeug benutzt. Die genaue Schadenshöhe steht nicht fest.

Am heutigen Montag (25.02.2019) meldete auch die Carl-Maria-von-Weber-Schule einen erheblichen Schaden nach Vandalismus. Ein auf dem Schulhof aufgestellter Kickertisch wurde stark beschädigt. An mehreren Stellen waren hier große Stücke Beton aus dem Tisch herausgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 EUR. Sowohl am Kindergarten als auch an der Schule sind der oder die Täter mit massiver Gewalt vorgegangen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hat sich die Tat am Kindergarten im Zeitraum von Freitag (22.02.2019) bis Samstag (23.02.2019) ereignet. Auf dem Schulgelände randalierten die Täter im Zeitraum von Freitag (22.02.2019) bis Montag (25.02.2019).

In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer 04521/801-0 des Polizeireviers Eutin zu melden.

