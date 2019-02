Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OD - Ahrensburg Fremdenfeindliche Farbschmierereien - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Sonntagnachmittag (24. Februar 2019) sind an einer Flüchtlingsunterkunft und einer Sporthalle in Ahrensburg mehrere fremdenfeindliche Farbschmierereien festgestellt worden. In dieser Sache hat das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am späten Sonntagnachmittag wurde die Polizei in Ahrensburg von einer Zeugin über mehrere Farbschmierereien an den Wänden einer Flüchtlingsunterkunft am Reeshop informiert. Vor Ort stellten die alarmierten Beamten an der Rückseite von zwei Unterkunftsblöcken mehrere Graffitis und Schriftzüge mit fremdenfeindlichem Inhalt fest.

Auch an der Kreissporthalle am Mühlenredder wurden am vergangenen Wochenende durch Passanten Farbschmierereien mit fremdenfeindlichem Inhalt festgestellt. Ob es einen Zusammenhang der Taten gibt, wird derzeit im Zuge der Ermittlungen geprüft.

In beiden Fällen hat das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck die Ermittlungen aufgenommen. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die am vergangenen Wochenende im Bereich der Tatorte am Reeshop und am Mühlenredder verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lübeck unter der Telefonnummer 0451/ 1310 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell