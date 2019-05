Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kennzeichen an zwei Fahrzeugen in Neuhofen entwendet

Neuhofen (ots)

Zwischen dem 19.05.2019 und dem 24.05.2019 wurden an zwei Pkw die jeweils hinteren Kennzeichen gestohlen. Beide Pkw seien im Tatzeitraum in der Woogstraße geparkt gewesen. Zielrichtung der Täter könnten die TÜV-Plaketten gewesen sein, die sich immer auf dem hinteren Kennzeichen befinden. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

