Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung

Frankenthal (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr kommt es in einer Bar in der Schmiedgasse in Frankenthal zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 51-jährigen Mannes. Aufgrund einer Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der Platzwahl in der Kneipe schlägt ein 40-jähriger Mann aus Frankenthal dem 51-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der ebenfalls aus Frankenthal stammende Geschädigte erleidet eine Platzwunde im Gesicht und muss ins Krankenhaus nach Frankenthal verbracht werden.

