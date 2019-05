Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung

Am 25.05.2019 gegen 18:10 Uhr wird der Polizei in Frankenthal eine Schlägerei in Lambsheim am dortigen Badeweiher gemeldet. Drei Männer im Alter von 32,30 und 27 Jahren, welche sich bereits zuvor anderen Besuchern gegenüber verbal aggressiv verhalten, attackieren eine Gruppe junger Heranwachsender. Dabei schlägt der 32-jährige Grünstädter einem 22-jährigen Mann aus Wachenheim mit der Faust ins Gesicht. Eine weitere Gruppe bestehend aus vier Personen helfen die Schlägerei zu schlichten. Nach ca. 30 Minuten geht der 32-jährige Aggressor bewaffnet mit einem Ast, auf die vierköpfige Personengruppe zu und versucht diese zu schlagen. Durch die Polizei können die drei aggressiven und deutlich unter alkoholstehenden Männer in Gewahrsam genommen werden. Die Polizisten werden dabei fortlaufend beleidigt.

