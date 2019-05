Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht 25.05.2019, 21:15 Uhr

Speyer (ots)

Am 25.05.19 gegen 21:15 Uhr fuhr ein 63-jähriger Mofafahrer den Spitzenrheinhof entlang in Richtung Speyer. Hierbei kollidierte er mit einer Fußgängerin, die mit ihrem Hund ebenfalls in Richtung Speyer spazieren ging. In der Folge kamen beide Personen zu Fall. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Dem Mofafahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Spaziergängerin wurde bei dem Sturz leicht am Knie verletzt. Der Hund kam bei dem Unfall nicht zu Schaden.

