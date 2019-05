Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall

Frankenthal (ots)

(Frankenthal) -Verkehrsunfall - Am 24.05.2019 gegen 17:05 Uhr befährt eine 37-jährige Mannheimerin mit ihrem Pkw-Honda die B9 in Richtung Frankenthal. An der Abfahrt zur Straße "Im Spitzenbusch" in Frankenthal missachtet die Frau die Vorfahrt einer 54-jährigen Frau, welche mit ihrem Opel unterwegs ist. Bei der Kollision werden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2800EUR geschätzt.

