POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer (27-2405) 24.05.2019, 09:05 Uhr

~Ein 54-jähriger Mann aus Speyer wollte mit seinem PKW vom Parkplatz eines Supermarktes in Speyer nach rechts in die Iggelheimer Straße einfahren. Hierbei übersah er die ordnungsgemäß auf dem Radweg in Richtung Im Erlich fahrende 80-jährige Frau. Es kam zur Kollision zwischen dem Mercedes und dem Fahrrad wodurch die Frau stürzte und sich leicht am rechten Knie verletzte.~

