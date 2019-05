Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 23.05.2019, 11:10 Uhr

Dudenhofen (ots)

Dudenhofen - Auf parkendes Fahrzeug aufgefahren (40-2305)

Ein 82-Jähriger Polo-Fahrer verlor beim Befahren der Gommersheimer Straße in Dudenhofen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr einem dort am Fahrbahnrand parkenden Transporter hinten auf. Bei der Unfallaufnahme gab der Verursacher an, dass ihm zuvor schwarz vor Augen geworden sei und er den Zusammenstoß selbst nicht wahrgenommen habe. Der 82-Jährige blieb glücklicherweise durch das Unfallgeschehen unverletzt, an den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden iHv. ca. 3800EUR. Von einer sofortigen Führerscheinbeschlagnahme wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal abgesehen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell