Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Maxdorf) -versuchter Einbruch in Firma-

Maxdorf

Am 23.05.2019, gegen 23.10 Uhr, wird durch eine Zeugin gemeldet, dass sie im Gewerbegebiet Im Reff einen akustischen Alarm wahrnehme. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten vor Ort kann festgestellt werden, dass der Alarm von einer dort ansässigen Autowaschanlage ausgeht. Bei der dortigen Überprüfung kann festgestellt werden, dass der neben dem Hauptgebäude befindliche Holzschuppen und kleines containerartiges Büro Aufbruchsspuren aufweisen und durchwühlst sind. Der Besitzer kann ermittelt werden und kommt vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen wird nichts entwendet. Erste Ermittlungen ergeben einen Tatverdacht gegen eine bislang nicht namentlich bekannte Person, welche wie folgt beschrieben wird, männlich, schlank, etwa 25 bis 35 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen Pullover und schwarzer Jogginghose, schwarzes Basecap, trägt einen Rucksack mit gelber Warnweste umwickelt und führt ein Rennrad mit. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

