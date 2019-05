Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Leicht verletzter Rollerfahrer (39-2305)

Speyer (ots)

23.05.2019, 10:25 Uhr Ein 66-Jähriger befuhr mit seinem Roller die Landwehrstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Ein 49-Jähriger fuhr zu dieser Zeit mit seinem Pkw Mercedes Benz aus einem Grundstück nach links auf die Landwehrstraße in Richtung Schifferstadter Straße ein. Der Rollerfahrer erschreckt sich aufgrund des plötzlichen einfahrenden Mercedes und kam hierbei zu Sturz. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Am Roller entstand Sachschaden in Form von mehreren Kratzern an der Verkleidung (Schaden ca. 300EUR). Durch den Sturz verletzte sich der Rollerfahrer leicht. Er wurde zur Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

