Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl mit Täterergreifung (54-2305)

Speyer (ots)

23.05.2019, 16:50 Uhr

Ein Lokführer meldete bei der Polizei mehrere Jugendliche, welche in einen Güterzug im Güterbereich des Bahnhofs Speyer eingebrochen wären und einen Schlüssel entwendet hätten. Eine weibliche Jugendliche (15 Jahre) würde augenblicklich von ihm festgehalten. Ein weiterer Tatverdächtiger (15 Jahre) konnte von einer der vor Ort entsandten Streife nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Ein dritter Jugendlicher, der dabei gewesen sein soll, war nichtmehr feststellbar. Auf Vorhalt räumten die beiden 15-jährigen Tatverdächtigen das Entwenden des Schlüssels ein führten die Polizeibeamten zu einem Gebüsch, in welchem dieser abgelegt war. Der Schlüssel wurde wieder an den Lokführer ausgehändigt, die weiteren polizeilichen Maßnahmen erfolgten durch die örtlich zuständige Bundespolizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell