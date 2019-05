Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Aufmerksamer Bürger stellt Ladendieb (51-2405) 24.05.2019, 17:43 Uhr

Speyer (ots)

~Ein in Ketsch wohnhafter Mann wurde durch die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Maximilianstraße dabei beobachtet, wie er ein Parfüm in die Tasche seiner Lederjacke steckte. Der 40-jährige Mann wurde durch die Frau auf den Diebstahl angesprochen und ergriff die Flucht. Die Dame verfolgte den Beschuldigten dann zu Fuß. Durch einen aufmerksamen und couragierten Passanten konnte der Beschuldigte auf Höhe einer Bäckerei gestellt und wehrlos bis zum Eintreffen der hinzugezogenen Polizeibeamten festgehalten werden. Bei der nachfolgenden Durchsuchung konnten noch zwei weitere Parfüms aufgefunden werden.~

