Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall

Fußgönheim (ots)

Am 25.05.2019 um 18:30 Uhr befahren ein 26-jähriger BMW-Fahrer und 31-jähriger Toyota-Fahrer hintereinander die L454 von Maxdorf in Richtung Fußgönheim. Aufgrund des Bahnübergangs im Ort müssen beide Fahrzeugführer anhalten. Der dahinter befindliche 37-jährige Audi-Fahrer fährt aus Unachtsamkeit dem BMW-Fahrer auf. Durch den Aufprall wird der Pkw zusätzlich auf den Toyota geschoben. Der 31-jährige Mann klagt über Schmerzen im Nackenbereich. Der Schaden an den Pkw´s wird auf ca. 6100EUR geschätzt.

