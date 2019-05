Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall

Großniedesheim (ots)

Am 25.05.2019 beobachtet ein Zeuge, wie ein 52-jähriger Rollerfahrer die Wiesenstraße in Richtung Gartenstraße in Großniedesheim befährt. Aus bisher unbekannten Gründen beschädigt der Mann einen parkenden Pkw-Nissan. Der Rollerfahrer setzt seine Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden. An seiner Wohnanschrift kann der 52-Jährige angetroffen werden. Der Beschuldigte streitet die Tat ab. Am Roller sind frische Unfallspuren festzustellen. Der Schaden wird insgesamt auf ca. 1500EUR geschätzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

