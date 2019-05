Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Tennis-Club in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Bislang unbekannte Täter richteten bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten des Tennis-Club Limburgerhof einen recht großen Sachschaden in Höhe von ca. 4000EUR an, entwendeten jedoch offensichtlich nichts. Nachdem die Täter in der Nacht vom 24. auf den 25.05.2019 (Freitag auf Samstag) vergeblich versucht hatten ein Außenfenster aufzuhebeln, schlugen sie schließlich einfach die Scheibe ein. Im Innern wurden zudem eine Zwischentür aufgehebelt und die Räume durchsucht. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

