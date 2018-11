POL-PDLU: (Neuhofen) Vermissten 70-jährigen wieder gefunden

Neuhofen (ots) - Bei der Polizeiinspektion Schifferstadt ist in der Nacht zu Dienstag eine Vermisstenmeldung eingegangen. Ein 70-jähriger Anwohner aus der Burggasse, der an Parkinson und Demenz leidet, hatte seine Wohnung zwischen am Montagabend zwischen 19:30 und 24:00 Uhr verlassen. Als sein Sohn gegen 24:00 Uhr nach Hause kam und seinen Vater nicht finden konnte, meldete er das der Polizei. Diese leitete sofort umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Hierbei waren bereits in der Nacht ein Polizeihubschrauber und ein Suchhund eingesetzt. Durch einen Zeugenhinweis am nächsten Morgen konnte der 70-jährige dann gefunden werden. Er saß auf der rückwärtigen Terrasse eines etwa 200 Meter von seiner Wohnung entfernten Hauses. Er war orientierungslos, aber ansprechbar. Der Rettungsdienst hat ihn in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

