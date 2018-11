POL-PDLU: Römerberg - Betrügerischer Anruf (24-1211)

Römerberg (ots) - Am vergangenen Wochenende meldete sich telefonisch eine Bandansage bei einem 63-jährigen Mann in Römerberg und gab sich als Vollzugsbehörde Stuttgart aus. In der Ansage wurde mitgeteilt, dass heute noch eine Summe in Höhe von 9000 Euro gepfändet werde. Durch Drücken der Ziffern eins oder zwei auf der Tastatur könne man mehr über den Sachverhalt erfahren oder sich außergerichtlich einigen. Der 63-Jährige drückte eine Ziffer und bekam einen Mann, der fließend Hochdeutsch sprach, zugestellt. Nach dem erklärt wurde, dass er 9000 Euro Schulden bei einem Online-Gewinnspiel habe und heute noch gepfändet werde, verlangte der 63-Jährige das Aktenzeichen und weitere Daten, woraufhin der Anrufer auflegte, so dass es zu keinem Schaden kam.

