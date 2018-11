Mutterstadt / Schifferstadt (ots) - Am Montagmittag zwischen 12:15 und etwa 15:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Laserkontrolle in der Schifferstadter Straße in Mutterstadt durch. 33 Autofahrer waren schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs. Ebenfalls am Montag, zwischen 14:00 und 15:00 Uhr, richtete die Polizeiinspektion Schifferstadt eine Kontrollstelle am Südbahnhof Schifferstadt ein. Die Beamten haben 23 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei lag der Fokus allgemein auf der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, sowie dem verkehrssicheren Verhalten der Fahrer. Es kam zu sieben Beanstandungen, die alle geahndet wurden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell