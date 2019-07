Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall in einer Engstelle

Jeckenbach (ots)

Unfallbeteiligte machen unterschiedliche Angaben zur Unfallursache. Zu dem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in der Hauptstraße Zunächst einigten sich die beiden Frauen darauf, dass man die Angelegenheit ohne Polizei klärt. Nachträglich wurde dies jedoch gemeldet, da ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Die 47 Jahre alte Fahrerin eines Toyota Auris und eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Opel Corsa machten gegenüber den Beamten unterschiedliche Angaben zum Unfallgeschehen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06392-9110 zu melden.

