Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Dachsenhausen (ots)

Am Mittwoch, den 26.06.2019, gegen 09:45 Uhr, befuhr eine 72-jährige PKW-Fahrerin die L 333 von Winterwerb kommend in Richtung Dachsenhausen. An der Einmündung L 335 wollte diese nach links in Richtung Braubach weiterfahren. Dabei übersah sie offensichtlich die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 18-jährige Motorradfahrerin, die auf der L 335 von Braubach in Richtung Miehlen fuhr. Trotz Notbremsung konnte die Motorradfahrerin eine Kollision mit dem PKW nicht mehr verhindern. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Motorradfahrerin schwer verletzte. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Lebensgefahr bestand aber nach Aussage des Notarztes nicht. Für die Unfallaufnahme und den Rettungseinsatz musste die L335 und die L333 kurzzeitig gesperrt werden.

