Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl eines Fahrrad E-Bike CUBE

Bendorf/Rhein (ots)

UT entwenden in der Zeit vom 22.06.19-23.06.19 ein E-Bike der Marke CUBE Stereo Hybrid, blau, im Bereich des Wohngebietes "In der Saynerhütte". Das E-Bike war mit einem Schloss am eigenen Rahmen gesichert. Der entstandene Schaden wird mit 4000,-EUR angegeben. Hinweise bitte an die PI Bendorf, Tel.: 02622- 9402 0.

