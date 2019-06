Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht 19.06.19, 06:30h -23.06.209, 06:30h

Koblenz (ots)

Boppard

Verkehrsunfall auf der L 210 mit verletztem Kradfahrer

Mittwochmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem allein beteiligten Motorrad. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Kradfahrer und verletzte sich an der Hüfte und Hand. Zur weiteren Behandlung musste er ins Krankenhaus nach Boppard verbracht werden.

Sonstiges Unfallgeschehen

Weiter kam es am Mittwoch im Dienstgebiet zu zwei Unfällen mit Blechschäden.

Ruhestörungen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mussten die Beamten der Polizeiinspektion Boppard zu insgesamt vier Ruhestörungen ausrücken bei denen Betrunkene auf der Straße grölten oder zu lange feierten.

Utzenhain Baustelle an der K 100

Die Baustelle an der K 100 bereitet der Polizeiinspektion Boppard gleich mehrere Einsätze. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Baucontainer aufgebrochen. Hinweise nimmt die Polizei in Boppard oder jede andere Dienststelle entgegen. Weiter kommt es vermehrt zur Missachtung des bestehenden Durchfahrtsverbotes im Baustellenbereich, sowie zu Geschwindigkeitsmissachtungen im Ortsbereich Utzenhain durch Verkehrsteilnehmer, die die Ortsdurchfahrt als Umleitungsstrecke benutzen. Die Polizeiinspektion Boppard wird dort vermehrt Verkehrskontrollen durchführen, um der, wie Einwohner berichten, unerträglichen Situation zu begegnen.

Oberwesel

In der Nacht zu Freitag versuchte ein unbekannter Täter in der Koblenzer Straße in Oberwesel einen Zigarettenautomat aufzuflexen. Durch aufmerksame Anwohner konnte der Täter vertrieben werden.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Boppard oder jede andere Dienststelle entgegen.

Am Samstag flaute die Feier- und Grillaune der Bürger etwas ab. Der Samstag verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell