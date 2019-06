Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach vom 21.06.19 - 22.06.19

Andernach (ots)

Kruft Am Samstagmorgen, gegen ca. 04:30 Uhr, kam es auf der K52 in Fahrtrichtung Kruft zu einem Verkehrsunfall mit einem Reh. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten bei dem PKW-Fahrer einen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille.

Mülheim-Kärlich Am Samstagvormittag entwendeten zwei bereits polizeilich bekannte Jugendliche im Alter von 14 Jahren aus einem Einkaufsgeschäft Zigaretten, Papers und Fahrradzubehör. Als die Beiden hinter dem Kassenbereich durch den Ladendetektiv angesprochen wurden, flüchteten sie. Sie konnten durch die Beamten jedoch aufgegriffen und an die Eltern übergeben werden.

Mülheim-Kärlich Am Freitag dem 21.06.2019 wurde in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:50 Uhr auf dem Parkplatz der Firma TK-Maxx im Gewerbegebiet Mülheim- Kärlich ein geparkter dunkler Mercedes- Benz im Bereich des linken Heckkotflügels beschädigt. Bei dem Verursacher dürfte es sich um einen links daneben einparkenden roten Mazda CX-3 handeln. Zeugen des Verkehrsunfalls mit Flucht werden gebeten, sich mit der Polizei in Andernach in Verbindung zu setzen.

Andernach Am Samstag, den 22.06.2019 wurde in der Zeit von 17:20 Uhr bis 19:00 Uhr ein hochwertiges Fahrrad der Marke Cube in der Stadionstraße in Andernach entwendet. Dieses war mittels einem Aluminiumschloss an einem Fahrradständer befestigt gewesen. Das Schloss wurde aufgebrochen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Andernach in Verbindung zu setzen.

Andernach Sonntagnacht, gegen ca. 02:30 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Holzgasse in Andernach zu einer Rauchentwicklung. Die Bewohnerin der Wohnung hatte ihr Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen als sie sich zu Bett legte. Durch die Rauchentwicklung wurde Rauchmelder ausgelöst. Die Geschädigte wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert.

