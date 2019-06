Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Eppenrod (ots)

In der Nacht vom 31.05.2019 auf den 01.06.2019 ereignete sich in den Kuhlgärten 2 in Eppenrod ein Verkehrsunfall. Zwischen 23:00 Uhr und 09:00 Uhr am nächsten Morgen wurde ein geparkter PKW von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an den Unfall von der Örtlichkeit, ohne den Unfall zu melden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Diez unter 06432/6010 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell