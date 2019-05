Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rollstuhlfahrer aus der Lahn gerettet

Bad Ems (ots)

Am 31.05.2019, um 13.30 Uhr befand sich ein 57-jähriger Rollstuhlfahrer am Lahnufer der Insel Silberau und fischte. Sein Rollstuhl machte sich selbständig und rutschte die Böschung hinunter in die Lahn. Dem Piloten eines Rettungshubschraubers, welcher wegen eines anderen Rettungseinsatzes auf der Insel Silberau gelandet war, wurde dieser Umstand durch Passanten mitgeteilt. Dieser begab sich sofort zu der Unglücksstelle. Ein weiterer Helfer war zwischenzeitlich in die Lahn gesprungen und hatte mit Hilfe eines jungen Mannes, welcher vom anderen Lahnufer zur Unglücksstelle schwamm die Person gesichert. Alle drei Personen zogen den Verunglückten aus der Lahn. Er war leicht unterkühlt und wurde durch weitere Rettungskräfte versorgt. Eine weitere ärztliche Behandlung war danach nicht mehr erforderlich. Die Person wurde anschließend nachhause verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-9700

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell