Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht.

Höhr-Grenzhausen (ots)

Der Geschädigte stellte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Weiherstraße in Höhr-Grenzhausen ab. Am Donnerstag, dem 30.05.2019, gegen 23:00 Uhr, vernahmen Anwohner einen lauten Knall und anschließend das Aufheulen eines Pkw Motors. Ein unbekannter Fahrer war mit seinem Pkw gegen die linke Fahrzeugfront des Geschädigten geprallt und hatte das Fahrzeug stark beschädigt. Anschließend flüchtete der Fahrer. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Hinweise bitte an die zuständige Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter der Telefonnummer:02624-94020

