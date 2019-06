Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fußgänger durch flüchtigen Kleintransporter verletzt

Montabaur (ots)

Am Morgen des Samstag, 1. Juni 2019, gegen 02:50 Uhr, wurde auf der Kreisstraße 142 ein von Leuterod nach Wirges am rechten Fahrbahnrand laufender Fußgänger vom rechten Außenspiegel eines weißen Transporters erfasst und verletzt. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Zusammenstoß und den Verletzten zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem Tatfahrzeug um einen weißen VW Crafter. Der rechte Außenspiegel des Fahrzeugs wurde vollständig abgerissen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder einem entsprechend beschädigtem Fahrzeug dieses Typs machen können, sollen sich bitte mit der Polizei Montabaur unter der Telefonnummer 02602/9226-0 in Verbindung setzen.

