Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mutwillige Sachbeschädigung an PKW

Lahnstein (ots)

Niederlahnstein: Am Mittwoch, 19.06.2019, parkte die Geschädigte ihren Seat Ibiza in der Bahnhofstraße in Niederlahnstein. Am Donnerstag bemerkte sie, dass der elektrisch einklappbare Außenspiegel überdreht und beschädigt wurde. Die Polizei geht von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus und bittet um Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können.

