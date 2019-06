Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Verursacher gesucht

Winningen (ots)

Am Wochenende vom 14. auf den 17.06. stand ein Pkw Ford Kuga, Farbe schwarz, in Winningen in der Straße Am Moselufer Ecke Fronstraße, geparkt. Am Montag stellte der Besitzer einen Schaden an dem Heckstoßfänger fest. Dieser muss durch ein anderes Fahrzeug verursacht worden sein, dessen Fahrer dann Unfallflucht begangen hat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach unter 02605 98021510.

