Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Schwarzes BMW-Cabrio gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem älteren, schwarzen BMW Cabrio fahndet das Polizeirevier Esslingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der B 10 in Höhe der Sirnauer Brücke ereignet hat. Ein 39-Jähriger war gegen 17.10 Uhr mit seinem Skoda Oktavia auf der Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe der Sirnauer Brücke kam der Verkehr vor ihm ins Stocken, weshalb er bis zum Stillstand abbremsen musste. Der nachfolgende Fahrer des BMW Cabrio reagierte zu spät und krachte ins Heck des Skoda. Obwohl er dabei einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro anrichtete, fuhr der BMW-Fahrer über den Ausfädelungsstreifen und anschließend wieder zurück auf die Bundesstraße, wo er auf dem Standstreifen, am stockendenden Verkehr vorbei, in Richtung Göppingen flüchtete. Der Skoda-Fahrer fuhr dem BMW noch ein Stück hinterher, verlor ihn aber an der Ausfahrt Deizisau aus den Augen. Das Polizeirevier Esslingen sucht nun nach Zeugen und Hinweisen zu dem BMW. Dabei soll es sich um ein älteres 3er Coupe Cabrio in Langheckversion handeln. Das Fahrzeug müsste vorne rechts, im Bereich des Blinkers beschädigt sein. Der Fahrer wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt, dunklen Haaren und dunklem Teint beschreiben. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330. (jw)

Weilheim/Teck (ES): Einbrecher unterwegs

Vermutlich ein und derselbe Täter dürfte für gleich drei Einbrüche in der Nacht von Dienstag, 17.15 Uhr, auf Mittwoch, 7.30 Uhr, im Industriegebiet verantwortlich sein. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster zunächst Zutritt zu einem Büroraum im Tobelwasenweg. Dort durchsuchte er mehrere Schubladen und gelangte anschließend über eine Verbindungstür in die angrenzende Garage. Den dort abgestellten Wagen durchsuchte er ebenfalls und ließ daraus einen kleineren Münzgeldbetrag mitgehen. Zudem stieß er auf Werkzeug, das er zum Aufhebeln eines Fensters in einer Firma in der Carl-Benz-Straße genutzt haben dürfte. In diesem Gebäude brach er mehrere Türen auf und durchsuchte die Räume nach Stehlenswertem. Dabei stieß er auf einen Kaffeeautomaten, den er aufwuchtete und ausplünderte. Anschließend hebelte er am städtischen Bauhof, ebenfalls in der Carl-Benz-Straße, eine Tür auf und durchwühlte die Räumlichkeiten. Einen vorgefundenen Tresor stemmte er mit brachialer Gewalt auf. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die angerichteten Sachschäden dürften sich ersten Schätzungen nach auf mehrere tausend Euro summieren. Kriminaltechniker sicherten Spuren an den Tatorten. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Tübingen (TÜ): Drei Pkw-Lenker verletzt

Bei einem Auffahrunfall in der Weinbergstraße im Stadtteil Derendingen sind am Mittwochmorgen, kurz vor 8.15 Uhr, drei Personen verletzt worden. Eine 61-jährige Fahrerin eines VW Polo, die in Fahrtrichtung Steinlachwasen unterwegs war, erkannte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr an der Einmündung zur Kappelstraße anhielten und fuhr ins Heck eines Fiat Ducato, der von einem 43-Jährigen gelenkt wurde. Dieser wurde zusätzlich noch auf einen davor stehenden Ford S-Max einer 36-Jährigen geschoben. Mit leichten Verletzungen wurden die drei Fahrzeuglenker vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden dürfte rund 15.000 Euro betragen. Der Wagen der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. (ak)

Kusterdingen (TÜ): VW Käfer ausgebrannt

Ein 50 Jahre alter VW Käfer ist am Mittwochvormittag in der Allmendstraße im Industriegebiet Mark-West vollständig ausgebrannt. Ersten Erkenntnissen nach geriet der Oldtimer kurz nach zehn Uhr aufgrund eines technischen Defekts an der Benzinleitung während der Fahrt in Brand. Trotz dem raschen Eingreifen der Feuerwehr wurde das Fahrzeug durch die Flammen komplett zerstört. Der Zeitwert des Käfers wird vom Besitzer mit 25.000 Euro angegeben. Der ausgebrannte Pkw musste im Anschluss geborgen werden. (ms)

Dettenhausen (TÜ): Junge Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine junge Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag erlitten. Die 19-Jährige war gegen 10.50 Uhr mit ihrem Seat Mii auf der B 464 von Dettenhausen herkommend in Richtung Walddorfhäslach unterwegs. Am Ende einer leichten Rechtskurve kam die Fahrerin mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache langsam nach rechts von der Fahrbahn ab. Reaktionslos fuhr sie im Anschluss etwa 75 Meter durch den Grünstreifen und die leicht abschüssige Böschung hinunter. Im weiteren Verlauf prallte sie mit ihrem Pkw gegen die Böschung eines querverlaufenden Wegs. Dadurch wurde der Seat ausgehebelt. Der Kleinwagen überschlug sich und blieb etwa 15 Meter weiter auf dem Dach im Straßengraben liegen. Die 19-Jährige konnte sich selbst aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. Das Auto musste geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften aus. Während der Unfallaufnahme musste die B 464 bis 12.30 Uhr voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (ms)

Rottenburg-Wurmlingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag auf der L 372 zwischen Hirschau und Wurmlingen ereignet hat. Eine 18-jährige Fahranfängerin war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Audi auf der Landesstraße von Hirschau in Richtung Wurmlingen unterwegs. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit übersah sie, dass eine vorausfahrende 47-Jährige mit ihrem Nissan verkehrsbedingt abbremsen musste. Mit großer Wucht krachte sie ins Heck des Nissan. Die Unfallverursacherin und ihre 20-jährige Mitfahrerin wurden im Anschluss vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. (cw)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

E-Mail: Jan.Wiesemann@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell