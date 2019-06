Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Diebstahl von Gullydeckeln

Rheinbay (ots)

Die Polizei Boppard ermittelt derzeit wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf der L212 zwischen Karbach und Rheinbay (Gem. Boppard). Am Dienstag, 18.06.2019 zwischen 09:00 und 12:00 Uhr hoben bisher unbekannte Täter insgesamt drei Kanaldeckel aus der Fahrbahn, sodass die Sicherheit des Straßenverkehrs schwer beeinträchtigt war. Etwa eine Stunde später, zwischen 13:00 und 13:55 Uhr wurde erneut ein Kanaldeckel durch unbekannte Täter entfernt. Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell