Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Simmern, zwei Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Personen

Simmern / Hunsrück (ots)

Heute, am 18.06.2019, gg. 13.10 h, ereignete sich auf der Johann-Philipp-Reis-Str. (Zieferspange) ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 59-jährige Motorradfahrer die Johann-Philipp-Reis-Str. bergabwärts und übersah offenbar ein Stauende in Höhe des Sponheimer Rings. Der Motorradfahrer fuhr auf den letzten Pkw auf und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr die Beine des Motorradfahrers. Der Motorradfahrer wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Bereits gestern Mittag, gg. 12.15 Uhr, ereignete sich ebenfalls ein Verkehrsunfall auf der Johann-Philipp-Reis-Str. in Höhe des ehem. Bahnübergangs. Ein 36-jähriger Fahrradfahrer war mit seinem E-Bike bei der Bergabfahrt an dem Bahnübergang, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers und nicht angepasster Geschwindigkeit, gestürzt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Fahrradfahrer trug keinen Schutzhelm. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befindet er sich außer Lebensgefahr.

