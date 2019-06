Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Heinsberg-Lieck (ots)

Auf der Stapper Straße kam es am Sonntag (9. Juni), gegen 1.05 Uhr, zu einer Auseinandersetzung, infolge derer zwei junge Männer verletzt wurden. Die beiden 32 und 33 Jahre alten Männer befanden sich in Begleitung weiterer, unter anderem auch weiblicher Personen, auf dem Fußweg zu ihrem in der Nähe parkenden Pkw. Sie waren auf dem Rückweg von einem Fest am Horster See. Unmittelbar hinter ihnen ging eine Gruppe junger Männer, die kaum Abstand hielten und eine der vor ihnen gehenden Frauen anrempelten. Daraufhin kam es zu einer zunächst verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Personen. Die beiden Männer wurden durch mehrere Angreifer zunächst geschlagen und als sie am Boden lagen, mehrfach gegen den Kopf und in den Bauch getreten. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung des Lago Laprello. Der 32-jährige wurde leicht und der 33-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste. Nach Angaben von Zeugen war einer der Täter etwa 175 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer Jeans, einem weißen T-Shirt sowie einer Jeansjacke. Er sprach mit ausländischem, vermutlich osteuropäischem Akzent. Ein anderer Täter war in etwa gleich groß, hatte eine kräftige Statur und kurze, dunkelbraune Haare. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zur Identität der gesuchten Personen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

