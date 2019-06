Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegen Baum geprallt und überschlagen

Hückelhoven (ots)

Am Montag (10. Juni) ereignete sich auf der Straße Am Landabsatz ein Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Mann aus Heinsberg leicht verletzt wurde. Er befuhr gegen 16.25 Uhr mit seinem Pkw BMW die Straße Am Landabsatz vom Kreisverkehr Am Parkhof in Richtung Landstraße 117. Auf dem Beifahrersitz befand sich zu diesem Zeitpunkt ein ebenfalls 20-jähriger Mann aus Hückelhoven. Nachdem der junge Fahrer mit seinem Pkw den Kreisverkehr verlassen hatte, verlor er auf regennasser Fahrbahn offenbar die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr über den Gehweg und prallte gegen einen Baum im Grünstreifen. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer verletzte sich durch den Unfall leicht und suchte selbstständig einen Arzt auf. Sein Beifahrer wurde nicht verletzt. Am Pkw entstand ein schwerer Schaden und er musste abgeschleppt werden.

