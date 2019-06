Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: 84-jähriger Bendorfer stürzt mit Fahrrad - Zeugen gesucht!

Bendorf (ots)

Am 15.06.2019 ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Bendorf, etwa in Höhe der Bäckerei Schäfer. Hierbei stürzte ein 84-jähriger Bendorfer mit seinem Fahrrad und musste aufgrund der dadurch entstandenen Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen in Hinblick auf die Unfallursache dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bendorf unter Rufnummer 02622/9402-0 in Verbindung zu setzen.

