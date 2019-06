Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Simmern, Wochenende: 14.06.2019/12:00 Uhr - 16.06.2019/10:00 Uhr.

Koblenz (ots)

Verkehrsunfälle: Im Berichtszeitraum wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Simmern, 9 Verkehrsunfälle aufgenommen, wobei es bis auf eine Ausnahme lediglich zu Sachschäden kam.

Rheinböllen: Bei einem Verkehrsunfall auf der B50 geriet eine Pkw-Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern, prallte dann zunächst gegen die rechtsseitige Schutzplanke und anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Strafanzeigen: In o.g. Zeitraum wurden 19 unterschiedlichste Strafanzeigen erfasst.

Simmern-Trunkenheitsfahrt Eine 20 jährige Pkw-Fahrerin wurde am Morgen des 15.06.2019 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt, welche einen Wert von 1,66 Promille ergab. Daraufhin wurde der Führerschein der Fahrerin beschlagnahmt, eine Blutprobe im Krankenhaus Simmern entnommen und eine Strafanzeige gefertigt. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, dass die junge Frau ca. zwei Stunden zuvor, in einer Gruppe von alkoholisierten Fußgängern, in Simmern bereits von der Polizei kontrolliert worden war.

Weiterhin wurde unter anderem eine Körperverletzung, ein Einbruch in einen Container in Beltheim und ein Einbruch auf ein Firmengelände in Wüschheim angezeigt.

Darüber hinaus kam es zu diversen weiteren Einsätzen, wie Ruhestörungen, Gefahrenstellen im Verkehr usw.

