POL-PDKO: Pressebericht der PI Boppard vom 14.06.2019, 16:00h-15.06.2019,07:00h

Einbruchdiebstahl aus PKW

In der Nacht vom 15.06.2019-16.06.2019, wurde in der Ortslage Mermuth im Bereich des Kiefernweges an einem Pkw eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden Motorrad-Schutzbekleidung, - ein Helm und ein Portemonnaie entwendet. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Boppard oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

