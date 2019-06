Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, Wochenende 14.06.2019/12:00 Uhr - 16.06.2019/09:20 Uhr

Andernach (ots)

Einbruch in Wohnhaus Plaidt: Am Freitagvormittag, im Zeitraum von 08:20 Uhr, bis 12:30 Uhr, wurde in der Friedrich-Ebert-Straße, in ein Wohnhaus eingebrochen. Bisher unbekannte Täter drangen in das Objekt ein und entwendeten Wertgenstände. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Geldbörse entwendet Andernach: Am frühen Freitagnachmittag, wurde einer Kundin in einem Discountmarkt in der Koblenzer Straße, die Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche entwendet. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210 oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Zwei Personen bei Zusammenstoß verletzt Plaidt: Am Samstagvormittag, befuhren zwei Pkw hintereinander, die B 256, in Fahrtrichtung Andernach. Der vordere Pkw musste verkehrsbedingt abbremsen, dies erkannte der nachfolgende 35-jährige Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß wurden 2 Personen leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8.500 Euro. Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Andernach noch 10 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Geparkter Pkw brennt aus Kretz: Am Samstagvormittag brannte in der Ortslage Kretz ein abgestellter Pkw Seat aus. Der Brand wurde durch die angeforderte Feuerwehr abgelöscht. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@piolizei.rlp.de, erbeten. Versuchter Einbruch in Apotheke Plaidt: Durch bisher unbekannte Täter wurde im Zeitraum, von Freitag, bis Samstag, versucht, in die Apotheke in der Bahnhofstraße einzubrechen. In die Räumlichkeiten wurde nicht gelangt. Hinweise werden an die Polizei Andernach Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Hilfseinsatz gestört - Rettungssanitäter angegriffen Andernach: Am Samstagabend, gegen 22:55 Uhr, befand sich der Rettungsdienst in der Kirchstraße bei einem Hilfseinsatz einer alkoholisierten Person. Der Rettungseinsatz wurde durch einen ebenfalls alkoholisierten Mann (41 Jahre alt) gestört. Der Mann wurde aufgefordert dies zu unterlassen. Letztendlich versuchte er sogar, Rettungskräfte zu schlagen, was jedoch nicht gelang. Gegen den 41-Jährigen wurde durch die angeforderte Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Hausfriedensbruch, Bedrohung, Polizeibeamter wurde beleidigt Andernach: Am frühen Sonntagmorgen, kam es in einer Gaststätte zu einem Hausfriedenbruch. Ein 30-jähriger Mann hatte die Lokalität trotz Hausverbot aufgesucht. Damit jedoch nicht genug, zusätzlich kam es noch zu einer Bedrohung zum Nachteil eines anwesenden Sicherheitsmitarbeiters. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes beleidigte der Mann des Weiteren einen eingesetzten Polizeibeamten. Gegen den alkoholisierten 30-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen für Pressevertreter bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

PHK Sinzig

Telefon: 02632-9210

piandernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell