Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 14-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstag, gegen 20.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Sachsenschleife leicht verletzt. Ein Autofahrer stieß beim Einfahren aus einer Hofeinfahrt mit dem 14-Jährigen zusammen. Der Mann stieg zunächst aus seinem VW aus. Vor Eintreffen der Polizei verließ er allerdings mit seinem Pkw die Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen der Polizei diesbezüglich dauern noch an. Der 14-jährige Junge wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. (as)

