Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - E-Bike-Fahrerin stürzt

Am Montag verletzte sich in Giengen eine 77-Jährige bei einem Unfall schwer.

Ulm (ots)

Die Frau fuhr am Montag gegen 15 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Radweg in der Burgstraße. Dabei streifte sie mit einem Rad den Randstein. Hierdurch stürzte die Radlerin und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Um beim Radfahren Verletzungen zu vermeiden, empfiehlt die Polizei, immer einen Helm zu tragen. Das kann im Ernstfall schlimmere Verletzungen verhindern oder sogar Leben retten.

+++++0360179

Lydia Weiß / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell