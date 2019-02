Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Flüchtiger hinterlässt 3.000 Euro Schaden

Ein Unbekannter fuhr nach einem Unfall am Montag in Heidenheim einfach weiter.

Ulm (ots)

Zwischen 11.40 Uhr und 13.50 Uhr stand in der Bergstraße ein Mercedes. Den hatte der Fahrer auf dem Parkstreifen gegenüber einer Schule abgestellt. Vermutlich beim Einparken war der Unbekannte gegen den Mercedes gefahren. An dem waren der Kotflügel und die Stoßstange vorne links beschädigt. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie stellte roten Lack am Mercedes fest, der vom Fahrzeug des Flüchtigen stammen müsste. Zeugen des Unfalles oder die ein frisch beschädigtes rotes Fahrzeug kennen, werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07321/3220 zu melden.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++++++++0361132

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell