POL-E: Essen: Überfall in Wohnung - Bargeld gestohlen - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45357 E.-Dellwig: Am Samstag, 1. Dezember um 22 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Männer zwei Personen in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Emscherblick ausgeraubt.

Die Tatverdächtigen klopften und schellten eindringlich an der Wohnungstür. Als man sie hereinließ, hielten sie einen schwarzen Trommel-Revolver vor. Damit bedrohten sie den Mann und die Frau, die sich in der Wohnung aufhielten. Dabei handelt es sich nicht um die eigentlichen Bewohner. Sie fesselten die Personen und durchsuchten die Räume. Mit Bargeld flohen die Täter dann in unbekannte Richtung.

Der erste Tatverdächtige ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 190 bis 200 cm groß. Er hat eine schlanke Figur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Jacke, schwarzer Jogginghose und Turnschuhen.

Der zweite Tatverdächtige ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er sprach Deutsch und Englisch. Er hat eine kräftige Statur und kurze, schwarze Haare. Außerdem hat er einen schwarzen Vollbart. Er trug schwarze Kleidung.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

